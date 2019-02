Um acidente entre um caminhão e uma carreta na MG-176, em Dores do Indaiá, na noite desta quinta-feira (14), deixou dois mortos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão carregado com ração tombou e invadiu a contramão, colidindo de frente com a carreta.

O dois motoristas, de 36 e 46 anos, ficaram presas às ferragens e faleceram no local. A rodovia ficou interditada, sendo liberada na manhã desta sexta-feira (15).