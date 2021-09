No final da tarde deste domingo (19), foi registrado um acidente na rodovia MG-184, envolvendo uma Mercedes Preta e uma Amarok.

Foram confirmados 4 óbitos, e uma criança de 4 anos foi transferida para Santa Casa de Misericórdia de Passos, porém, não resistiu e também veio a óbito.

A polícia explicou que o acidente aconteceu em uma curva, quando o veículo com placa de São Paulo e a caminhonete com placa de Ilicínea bateram logo após uma curva que fica a um quilômetro do trevo de Carmo do Rio Claro.

No carro, conforme a PM, estavam as duas mulheres moradoras de Carmo do Rio Claro, que morreram no local. Na caminhonete, segundo explicado pela polícia, estava a família com o pai, a mãe e duas crianças menores de 10 anos.