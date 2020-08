Um acidente registrado nessa quinta-feira (6), na MG-260, em Itapecerica, deixou uma vítima fatal.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma Saveiro com placa de Itapecerica seguia pela rodovia quando na altura do km 60, segundo o condutor, residente em Itapecerica, ao passar sobre óleo que estava na pista de rolamento, perdeu o controle direcional do carro que capotou.

O motorista de 21 anos não se feriu. O passageiro Alisson Vinícius Silva Rosa, de 20 anos, também natural de Itapecerica, apesar de ter sido socorrido pelo Samu, faleceu no hospital da cidade.

O condutor fez o teste do bafômetro que não contatou o uso de bebida alcoólica. A perícia criminal de Formiga compareceu no local para os trabalhos de praxe.