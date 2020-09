Um acidente deixou uma vítima fatal e feridos na zona rural de São Francisco de Paula, nesse domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o veículo onde viajavam cinco pessoas capotou na estrada e caiu em uma ribanceira.

Conforme a polícia, uma mulher de 50 anos foi arremessada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A PMR disse ainda que, as outras quatro vítimas, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, que não tiveram as idades informadas, foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o hospital em Oliveira.