Por Priscila Rocha

Há anos os moradores das ruas Rio Grande do Norte e Divino Carlos no bairro Alvorada lutam para que a Prefeitura termine a construção de uma via que faria a ligação das ruas com a praça Padre Clemente.

Com os passar dos anos, um grande buraco se formou no local e hoje oferece risco para quem trafega pela região. A prova disto ocorreu na sexta-feira passada (6) quando o veículo de uma mulher que trafegava pela via caiu na cratera.

O acidente ocorreu por volta das 23h e devido à falta de iluminação, a motorista que não conhecia o local foi realizar uma manobra de marcha ré e o veículo acabou caindo no buraco. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e felizmente não sofreu nenhum ferimento grave.

A rua inacabada se localiza em frente ao campo do Nacional e o abismo oferece risco também para os atletas do clube. “O vestiário do Nacional está na beira deste buraco e como a erosão aumenta a cada dia mais, nosso temor é que o cômodo desmorone”, disse um dos membros da diretoria do clube, Fabiana Carlos.

De acordo com Fabiana, a diretoria do Nacional fez uma reivindicação na defesa civil, já que a erosão coloca em risco não só as dependências do clube, mas também as residências localizadas próximas ao local. “Solicitamos ao prefeito Eugênio Vilela para fazer um decreto para que possamos buscar junto à Defesa Civil do Estado recursos para que a Prefeitura possa terminar a rua, mas tanto Eugênio quanto o engenheiro da Prefeitura alegam que o local não apresenta riscos de calamidade. Pode não apresentar riscos de calamidade, mas o acidente que ocorreu comprova o perigo que o local oferece à população”.

A diretoria do clube solicita que a Prefeitura faça apenas o projeto da rua para que eles possam tentar buscar recuso parlamentar para que a obra seja feita. “Lutamos há anos para que essa obra seja realizada e não desistiremos”, finalizou Fabiana.