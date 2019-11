Da Redação

A colisão entre um ônibus de excursão e uma caminhonete D20, registrada por volta das 1845 desse domingo (10), deixou duas pessoas feridas, na rodovia BR 354, no trevo de acesso à Arcos.

Ainda não há informações detalhadas de como teria ocorrido o acidente, porém, com o impacto, a caminhonete com placas de Córrego Fundo ficou tombada no meio da pista.

O Samu de Arcos foi acionado para socorrer as vítimas e no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de dois feridos: um homem de 43 anos, que estava consciente, queixando dor torácica e com pressão alta e uma mulher de 39 anos. Ela estava consciente, com ferimento no crânio.