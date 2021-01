Redação UN

Um acidente entre uma van Mercedes Benz, com placas de Buenópolis/MG e um Fiat Doblo, com placas de Palmas/TO foi registrado na altura do km 217 da MG-050, na tarde desta segunda-feira (4).

O motorista da van relatou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que trafegava sentido Formiga/Pimenta e que o condutor da Doblo não observou o fluxo do trânsito, no trevo de Furnastur (conhecido como Trevo do Peixe), e atravessou a pista sentido Furnastur, causando uma colisão transversal.

O motorista da Doblo e cinco passageiros da van tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA de Formiga.