Na data em que é comemorado o Dia Internacional do Motociclista, alerta ligado em Minas Gerais. Dados do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT ou Seguro Obrigatório) mostram que, em 10 anos, 311.557 indenizações foram pagas a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas no Estado, levando em consideração condutor, passageiros e pedestres. Do montante, 233.103 reparações foram pagas especificamente a motociclistas acidentados. Em média, são 85 pagamentos/dia em ocorrência com motos, entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2017 para situações de morte e invalidez, além de ressarcimento de despesas médicas e hospitalares.

O pagamento das indenizações cresceu vertiginosamente entre 2008 e 2014 no Estado. Depois disso, os números caíram entre 2014 e 2017 e a tendência de queda se mantém em 2018, quando analisados os dados dos primeiros seis meses do ano (veja quadro). A participação dos envolvidos em acidentes com motos no cenário geral das ocorrências de trânsito também cresceu entre 2008, quando esse público representava 50% das indenizações, até 2014, chegando a 72% de todos os pagamentos. Nos últimos três anos houve discreta redução desse percentual, mas o primeiro semestre de 2018 indica novo crescimento.

Chama a atenção também o fato de que a participação dos desastres com motocicletas no total de reparações se mantém há seis anos em torno da casa dos 70% em Minas, apesar de as motos corresponderem a apenas 22,7% da frota total de 10.912.579 veículos no estado. No país, essa relação é ainda mais desigual: os pagamentos para vítimas de batidas com envolvimento de motos chegam a 76% do total de indenizações do DPVAT, para uma frota equivalente a 27% do total de automóveis.

Perigo aumentado