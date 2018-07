As rodovias mineiras foram palcos de tragédias nesta terça-feira (24). Ao menos dez pessoas perderam a vida em cinco acidentes entre a madrugada e esta tarde. As duas ocorrências mais graves aconteceram na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e na BR-135, entre Corinto e Augusto de Lima, na Região Central do Estado. Foram três pessoas mortas em cada uma das batidas.

Em Nova Lima, o acidente aconteceu na altura do km 567, próximo à entrada do Condomínio Retiro do Chalé. Se envolveram na batida um carro, um caminhão e uma carreta. “Um Ecosport foi fazer uma ultrapassagem. Eram duas faixas e ele estava dentro do permitido. Infelizmente, um caminhão não viu a ultrapassagem, o fechou, acertou ele e lançou contra outra via, onde veio a se chocar com outro caminhão que vinha no sentido contrário (BH)”, explicou o tenente Sérgio Magalhães, do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o carro ficou praticamente embaixo do caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de carga ficou ferido e foi socorrido para o Hospital João XXIII pela concessionária Via 040. Um helicóptero da corporação também foi mobilizado. As faixas da direita da rodovia tanto no sentido Belo Horizonte quanto Rio de Janeiro foram interditadas e as pistas da esquerda liberadas, o que causou retenção no local.