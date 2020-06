Descontentes com o previsto no projeto de lei aprovado nesta semana na Câmara de Formiga por 7×2, que prevê a aplicação de multa para pessoas jurídicas que descumprirem termos dos decretos municipais relacionados à Covid-19, as entidades Acif/CDL emitiram nota de repúdio na tarde desta quinta-feira (25), onde pedem que o prefeito não sancione a proposta.

O projeto de lei é de autoria do Executivo.

Confira a nota:

Respondendo às colocações feitas pelas entidades, o presidente da Câmara, o vereador Mauro César Alves de Souza emitiu a seguinte nota: