A Acif/CDL promoverá mais um evento para valorizar o comércio local e promover um bom relacionamento com o consumidor.

Entre os dias 12 e 14 de novembro será realizado o Mega Feirão no Centro de Eventos das entidades, à rua Ides Edson de Resende.

Na ocasião, haverá desfile de moda, shows, praça de alimentação e espaço kids.

De acordo com as entidades, o evento trará grandes oportunidades para os consumidores realizarem compras, com preços e produtos diferenciados e também harmonizar momentos de lazer em família. “Será oferecido um espaço para todas as idades tendo como objetivo proporcionar o ambiente perfeito para a geração de novos negócios”.

O objetivo do evento é oferecer aos expositores um momento único para atingir o público, com uma proposta de desenvolver o potencial de cada um dos expositores e gerando negócios.

O expositor pode demonstrar os benefícios de seus produtos e os visitantes têm a possibilidade de experimentar, tirar dúvidas e formar opinião.