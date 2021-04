A Acif/CDL, mais uma vez, se posicionou sobre as manifestações em Formiga para que as autoridades flexibilizem os serviços não essenciais no município.

De acordo com a nota, as entidades apoiam as solicitações para a reabertura do comércio, mas, repudia qualquer tipo de ataque pessoal às autoridades constituídas de Formiga. “Reiteramos que não compactuamos com esse tipo de atitude que ultrapassa o limite das solicitações”.

Confira o comunicado abaixo: