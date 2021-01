Redação Últimas Notícias

Comerciantes formiguenses discordando dos critérios atualmente adotados pelo programa Minas Consciente, que enquadra Formiga na Onda Vermelha e faz com que as restrições exigidas promovam, inclusive, o fechamento de grande parte do comércio local, estiveram reunidos com a administração municipal no início da tarde desta sexta-feira (8) na tentativa de encontrarem um caminho que lhes permita reverter tal situação.

Cientificados pelo secretário de Saúde, Leandro Pimentel, sobre a impossibilidade da imediata retirada do município do grupo que aderiu ao programa estadual, por razões óbvias, os representantes dos comerciantes resolveram buscar outra alternativa e, assim sendo, já se preparam para judicialmente obterem uma liminar que permita a reanálise dos dados estatísticos que, segundo eles, comprovam que o município de Formiga sem que se considerem os números dos demais municípios da microrregião, pode sim, ser mantidos na zona amarela.

Os números indicam que ultimamente a progressão de infectados neste município tem diminuído assim como as internações hospitalares de pacientes oriundos daqui (note-se que leitos são ocupados também por pacientes de outras cidades pertencentes à nossa macrorregião), disse o presidente da Acif. Luiz Gustavo Tatagiba.

Para os lojistas ali representados não é justo que apenas o comércio tenha que arcar com todo o prejuízo já que, no entender deles, há uma série de outras atividades não abarcadas pelas proibições do Minas Consciente e que, sabidamente, causam mais aglomerações e facilitam a circulação/transmissão do vírus (festas, reuniões, pagodes, etc).

“Comércio aberto funciona como facilitador da adoção das medidas preconizadas (uso de álcool gel, máscaras) limitando o número de clientes e evitando que o contingente de funcionários sem compromisso de permanecerem no trabalho, possam de alguma forma, estando ociosos transitar pelas ruas ou se aglomerarem em reuniões até mesmo familiares”, disse outro comerciante ouvido pelo portal.

Empresários e comerciários se manifestam em defesa do emprego e da renda

No início desta tarde houve uma manifestação de empregadores e empregados, em forma de carreata e reuniu no Terminal Rodoviário, dezenas de veículos, percorrendo ruas da cidade e passando em frente ao prédio da Prefeitura, retornando ao Terminal.

Na pauta a exortação ao prefeito para que ele descumpra as exigências do Minas Consciente, ou abandone tal programa que, no entender deles, não leva em consideração as peculiaridades de cada município, tratando os dados coletados regionalmente.

Veja a seguir o comunicado que a Prefeitura emitiu a respeito:

Comunicado:

Na tarde desta sexta-feira (08), o secretário municipal de Saúde de Formiga, Leandro Pimentel, se reuniu com representantes da ACIF/CDL para discutir sobre o fechamento do comércio considerado não essencial dentro das diretrizes do programa Minas Consciente.

O município apresentou dados aos diretores e explicou que sair do programa não é simples e não pode ser feito do dia para a noite. Os representantes da ACIF/ CDL entenderam a situação e informaram que iriam entrar com um pedido de liminar na justiça para que o comércio não feche.

Em tempo, a prefeitura ainda se surpreendeu com a manifestação realizada por comerciantes, já que a reunião com a diretoria da ACIF/CDL foi produtiva, onde foi explicado que não cabe ao Executivo a decisão de fechar ou não o comércio.