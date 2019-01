Redação Últimas Notícias

A chegada do verão torna as medidas de prevenção e controle do Aedes aegypti ainda mais relevantes. O aumento das temperaturas, somado às chuvas características do momento, propicia a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Apesar de ainda não ter divulgado o resultado do primeiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) deste ano, o setor de Controle de Endemias intensificou, nesta semana, as atividades para combater o mosquito.

Segundo a administração municipal, nos últimos dias foram realizados mutirões de limpeza nos bairros com alto índice de foco do mosquito, além da cobertura de caixas d’água com telas. “A equipe de Endemias também fez o atendimento às notificações dos casos prováveis por dengue no município. Na oportunidade, os agentes foram direcionados para as residências das pessoas com suspeita da doença e realizaram uma análise mais detalhada na localidade. Eles recolheram recipientes descartados, eliminaram criadouros não passíveis de remoção, coletaram larvas para análise e reforçaram a ação com a aplicação de inseticida (UBV Costal) que tem como objetivo eliminar o mosquito adulto e, assim, evitar novos casos na cidade”.