Nesta quinta-feira (25), a coordenadora da Defesa Civil, Vera Moreira; o comandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Formiga, o tenente Matheus Campos Cunha, e o subcomandante da Polícia Militar, major Rodrigo, se reuniram para discutir e traçar as ações de enfrentamento do período chuvoso.

De acordo com Vera Moreira, na ocasião, foram revistos os planos de contingência e mapeamento das áreas de risco.

“As ações serão no sentido de minimizar para a população as situações que possam ocorrer em razão das chuvas. A cidade é cortada por rios e córregos e encostas propensas a deslizamentos. Todas essas situações são revistas e atendidas em conjunto com as instituições”, disse.