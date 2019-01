Após “Outubro Rosa”, “Novembro Azul” e “Setembro Amarelo”, o Brasil comemora neste mês o “Janeiro Branco”, uma campanha dedicada à Saúde Mental, como forma de prevenção ao adoecimento emocional da humanidade.

Em Formiga, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), promoveu algumas ações em alusão ao movimento.

Durante todo o mês, a equipe do Caps trabalhou nos grupos operativos mostrando aos pacientes a importância de valorizar a qualidade de vida. Para o coordenador do centro, Clewton Freitas Júnior, investir em saúde mental é investir em vida mais saudável e produtiva. “Com isso, a autorealização é o primeiro passo para podermos mudar nossas vidas e nos sentirmos bem com nossas limitações e potencialidades.”