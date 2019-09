O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro e, durante todo esse mês, é promovido o “Setembro Amarelo”, quando municípios brasileiros se mobilizam em razão da causa. A Secretaria de Saúde de Formiga também está se preparando para participar do movimento.

O Setembro Amarelo terá ações no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e nos Programas de Saúde da Família (PSF’s). Cada unidade está desenvolvendo atividades diferenciadas para celebrar o mês. No Caps, pacientes e profissionais de saúde estão produzindo materiais relacionados à campanha deste ano, que tem como tema: “Na direção da vida – Depressão sem tabu”.

O girassol é o símbolo da campanha deste ano. “Todas as manhãs o girassol parte em busca do sol, seguindo a luminosidade insistentemente, porque precisa dela para crescer e florescer. Mesmo quando o sol está escondido entre as nuvens, a flor gira persistente, apesar da dificuldade, em direção à luz”, consta no guia de prevenção ao suicídio.

“Mais importante que prevenir o suicídio é valorizar a vida. Precisamos aprender a diagnosticar os sinais e saber ouvir melhor as pessoas, sempre com boa disposição para ajudar e empatia”, comentou o coordenador do Caps, Clewton Freitas Júnior.