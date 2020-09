Com a campanha “A sua direção pode mudar seu destino” a Triunfo Concebra busca sensibilizar os motoristas na Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro.

Entre as ações da empresa, haverá abordagem educativa online em parceria com a Polícia Rodoviária Federal em postos da PRF no trecho de concessão, e a distribuição nas praças de pedágio de 5 mil acessos gratuitos para uma plataforma de saúde e bem-estar emocional e 130 consultas gratuitas com psicólogos, psicanalistas, coaches ou terapeutas para os motoristas que trafegam no trecho da Concessionária.

A abordagem inovadora de forma virtual tem previsão de início na próxima segunda-feira (21) em Bom Despacho e Uberaba, Alexânia/GO e Anápolis/GO.

Para abordagem educativa online, a Concebra preparou um vídeo de alerta com dicas rápidas e importantes para dirigir com segurança. O motorista vai assistir o vídeo ao parar nos postos da PRF no trecho administrado pela empresa, no local será disponibilizado Wi-Fi para o acesso.