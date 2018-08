Os acolhidos da Casa da Criança e do Adolescente tiveram a oportunidade de visitar, no dia 25 de julho, a unidade I do Projeto Horta Urbana, que fica no bairro Água Vermelha, ao lado do Banco Municipal de Alimentos (BMA).

Durante a visita, os estagiários do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG fizeram uma pequena explanação sobre as vantagens do cultivo orgânico bem como da produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos. As crianças puderam também aprender a plantar e colher hortaliças.

Estiveram acompanhando as crianças a coordenadora da Casa, Magda Vaz, as cuidadoras Maria Célia e Silvana, além do secretário de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, e a coordenadora do Suas, Lindamar Azarias.