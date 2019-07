O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Empresa de Participações Oeste de Minas LTDA firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que prevê que a empresa realize a abertura de um canal de desvio do leito do rio São Francisco, em Lagoa da Prata. A informação foi divulgada pelo MPMG nesta quinta-feira (4).

De acordo com o MPMG, a assinatura do TAC encerrou um processo que estava em tramitação desde 2004. Segundo informações do portal G1, um acordo prevê que a empresa implemente medidas reparadoras e compensatórias em decorrência dos impactos ambientais causados pela intervenção realizada no rio São Francisco.

Dentre as medidas, a abertura de um canal de desvio no leito o rio, encurtando o percurso dele em 7,5 km, e a drenagem de lagoas marginais na região de Volta Grande, em Lagoa da Prata.

De acordo com o MPMG, com o termo, a empresa tem até 60 dias após a homologação do acordo para executar o Plano de Recuperação da Área Degradada.