Uma mulher foi presa, no centro de Belo Horizonte, acusada de vender brigadeiro recheado de maconha. O produto era oferecido embaixo do Viaduto Santa Tereza – onde ocorria na tarde deste domingo (28), o duelo de Mcs e próximo ao festival de queijos, realizado na Serraria Souza Pinto.

De acordo com a Polícia Militar, policiais faziam ronda no local quando ouviram frequentadores comentarem sobre o comércio do doce.

Os policias então se depararam com a jovem – que não tinha passagem pela polícia – e uma placa com o desenho de uma folha de maconha com a frase “Brigadeiro do loirão. Eu posso te fazer tão feliz!”.

Cães farejadores foram usados para confirmar a presença da droga no brigadeiro, que era vendido a R$ 3.