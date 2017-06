Um homem suspeito de matar Antônio Ivani Ferreira Guedes, de 45 anos, a golpes de facão, em maio de 2016, foi condenado a 18 anos de prisão.

De acordo com a sentença, a Juíza considerou os agravantes de “motivo torpe” e “meio cruel” e ainda reconheceu a reincidência do acusado. O réu deve cumprir a pena, inicialmente em regime fechado nos termos do artigo 33 do código penal.

O crime

De acordo com as investigações, o crime aconteceu porque a vítima acusou o suspeito de furtar uma televisão.