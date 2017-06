A escritora de Divinópolis, Adélia Prado, estará nesta quarta-feira (28) em Belo Horizonte para receber o Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura, juntamente com os demais autores contemplados. O resultado da votação foi divulgado no fim do ano passado.

A cerimônia de entrega da Secretaria de Estado de Cultura será na Biblioteca Pública Estadual Minas Gerais, que integra o Circuito Liberdade, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas devido à capacidade do espaço. Com isso, senhas serão distribuídas com uma hora de antecedência.

O Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura é dividido em quatro categorias: I – Conjunto da Obra (homenagem a um escritor brasileiro em atividade), II – Poesia, III – Ficção e IV – Jovem Escritor Mineiro.

Vencedora

Vencedora do Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura 2016, no conjunto da obra, Adélia Prado foi a primeira mulher a ganhar a premiação nesta categoria. A divinopolitana foi escolhida por unanimidade pelo júri composto pelos professores Guiomar de Grammont (UFOP), Ruth Silviano Brandão (UFMG) e Luis Augusto Fischer (UFRS).

Ao todo, o Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura distribui a quantia de R$ 258 mil, sendo R$ 30 mil para a categoria Ficção, R$ 30 mil para Poesia, R$ 48 mil na categoria Jovem Escritor e R$ 150 mil na categoria Conjunto da Obra.