As obras para adequação na parte interna do prédio da antiga Estação Ferroviária que abriga a Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel) foram iniciadas, na sexta-feira (10).

O objetivo da reforma é dar mais conforto aos alunos, professores e demais usuários da instituição, proporcionando melhores condições para realização das atividades de ensino/aprendizagem na Escola. O teto será rebaixado com gesso e as salas divididas com material mais apropriado.

Tendo em vista os esforços da administração municipal para conter a disseminação da pandemia do novo coronavírus, a Rede Pública de Ensino retomará suas atividades presenciais ainda neste mês. Como a Emmel faz parte da estrutura educacional do Município, o retorno das aulas de música também já está sendo planejado. Por este planejamento passa a adequação do espaço para melhor funcionalidade das atividades ali realizadas.

Um novo corpo docente, com professores aprovados no concurso público que já foram nomeados, juntamente com a direção da escola e apoio do setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, está preparando o retorno às aulas. Alunos e pais devem ficar atentos pois, em breve, a Secretaria de Educação e Esportes informará os procedimentos para rematrícula e novas matrículas.