Após a constatação de que a rede elétrica (provisória) que atualmente permite a iluminação do Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) e os equipamentos existentes no local como banheiros, quiosques, quadras e pista de caminhada não atende às exigências mínimas de segurança, o município iniciou nesta sexta-feira (1º) os trabalhos de reparos, se adequando às exigências do Corpo de Bombeiros, tendo em vista a segurança dos frequentadores do local.

A situação veio a tona após matéria publicada na segunda-feira (27) pelo Últimas Notícias. Entre terça e quinta-feira (29 a 30), o UN esteve no local e constatou que, apesar da disponibilização de quatro eletricistas, a obra não pôde ser iniciada, pois, a Cemig através de empreiteira não havia enviado funcionários para realizar a liberação do padrão e desligamento da rede externa. De acordo com um dos eletricistas da Secretaria de Obras do município, sem o trabalho da Cemig, a obra não poderia ser iniciada.

Nesta sexta, finalmente, com apoio da Cemig através de empreiteira, os serviços puderam ser iniciados e os eletricistas da Prefeitura garantem que ainda no decorrer de hoje tudo estará restabelecido.