A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão e a vice-prefeita, Jaine Rodrigues estiveram na quinta-feira passada (18), na comunidade de Sobradinho.

O objetivo do encontro foi ouvir as demandas da comunidade que foram: construção do centro de atendimento, que deverá ser ao lado da igreja e limpeza da caixa d’água além da verificação da troca de bomba.

No sábado (20), o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Olavo Pinto, informou, no Programa de Rádio, que será perfurado um poço artesiano, na comunidade, no início do próximo ano.