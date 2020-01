A Secretaria de Educação e Esportes está com as inscrições abertas para a formação de turmas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O adulto que ainda não é alfabetixado e tiver interesse em cursar o ensino fundamental 1 deve procurar a Secretaria de Educação, de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, para se inscrever. Ela fica na Rua Padre Dehon, 60, no Santa Tereza.

Segundo a Secretaria de Educação, as turmas só serão abertas mediante um número considerável de alunos inscritos. Só poderão se ingressar nas aulas pessoas acima de 15 anos. Para se inscrever, é preciso apresentar documentos pessoais.

As aulas deverão ser iniciadas no dia 10 de fevereiro, em uma sala da Escola Municipal de Línguas Helena Kemper, que fica na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Formiga.

Mais informações na Secretaria de Educação pelo telefone (37) 3322-4106.