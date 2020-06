A Prefeitura de Forrmiga aderiu à Campanha Nacional “Junho Violeta”, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que é um equipamento coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano.

Neste ano, a campanha tem o objetivo chamar a atenção da população e criar uma sensibilização social sobre a existência da violência contra a pessoa idosa, disseminando a ideia que “Todos nós temos o DEVER DE DENUNCIAR”, caso ocorra algum caso com familiares, amigos ou vizinhos.

O dia 15 de junho marca o “Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa”. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência Contra à Pessoa Idosa.

De acordo com a coordenadora do Creas, Greicielly Ribeiro Couto “atos violentos contra a pessoa idosa são problemas que se agravam e se estendem gradativamente, e que demandam muita atenção, principalmente de familiares, órgãos da Saúde, órgãos de Garantias de Diretos, serviço socioassistenciais e sociedade civil. Diante do contexto em que estamos vivenciando, é necessário redobramos nossas atenções com nossos idosos, pois é um período que eles não estão saindo de suas residências, ficando vulneráveis a riscos”.