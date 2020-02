A Prefeitura de Formiga, por meio da Diretoria de Comunicação e da Secretaria de Saúde, apresenta nesta semana dicas de prevenção da dengue. Desta vez, referente a água armazenada em tambores e recipientes semelhantes. Confira:

Diversos formiguenses armazenam água em tambores e/ou outros recipientes em suas residências. No entanto, praticamente 100% desse acúmulo é feito de maneira errada. Fique atento.

• Todos os recipientes para acúmulo de água devem ser lavados com bucha ou escova toda semana, pelo motivo de que o mosquito deposita seus ovos na parede dos criadouros, próximo à superfície da água e não diretamente nela. Por este motivo não devemos apenas trocar a água. O ovo pode sobreviver, em média, um ano no seco e quando entrar em contato com a água, dentro do seu período de durabilidade, ele pode seguir seu ciclo;

• Todos os depósitos usados para acumular água devem ser tampados adequadamente, caso não tenham a tampa própria, pode-se usar tela mosqueteira. O Setor de Endemias da Administração Municipal, caso necessário, disponibiliza este material à população;