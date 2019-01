A Prefeitura de Formiga comunica, com pesar, o falecimento do servidor municipal Jorge Luís Ferreira (Jorjão), que atuava na Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana. Ele tinha 53 anos e era fiscal de obras e postura desde agosto de 2013.

Jorge residia no bairro Jardim das Acácias e deixa a esposa Sirlei Florêncio Ferreira, os filhos Samir, Jéssica, Joice, Joselei e José Gomes, os pais Tobias Ferreira e Maria Augusta Ferreira, irmãos genros, noras, cunhados e sobrinhos.

A administração municipal, na pessoa do prefeito Eugênio Vilela, lamenta o falecimento de Jorge Luís e se solidariza com a família deste servidor que tanto contribuiu para o desenvolvimento do serviço público em Formiga.