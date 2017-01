A Prefeitura de Formiga realizou nessa terça-feira (17), uma reunião com os moradores da região dos bairros Novo Horizonte, Água Vermelha e Alto do Pequi, onde é situada o Centro de Artes e Esportes Unificados(Praça do Ceus).

O encontro foi promovido com o intuito de debater com a comunidade os serviços que serão oferecidos no local e o início das atividades.

Pela Prefeitura, estiveram presentes os secretários de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, e de Educação, Cid Corrêa, além de servidores das pastas. “Nosso objetivo é retomar o trabalho de mobilização social e elaborar o plano de gestão da praça, já que ela foi inaugurada sem que esses elementos, essenciais e fundamentais para o funcionamento dos trabalhos, fossem realizados”, explicou Jaderson.

O secretário lembrou ainda que a inauguração da praça ocorreu sem que houvesse condições para a população utilizar o espaço, tanto que nenhum serviço foi prestado no local.

A reunião, que contou com a presença do vereador Flávio Martins, foi considerada produtiva por Jaderson, já que foi grande a participação da população. “Durante as conversas, ficou definido que, com a parceria da comunidade, serviços já serão ofertados. Aulas de capoeira estão sendo ministradas no local e o Tatame do Bem também utilizará a unidade para suas atividades. Também ocorrerá, com parceria das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Humano, a Colônia de Férias Esportiva. Paralelamente a tudo isso, a Prefeitura definirá um conjunto de ações permanentes para o local”, disse Jaderson.

“O pleno funcionamento da Praça dos Ceus é uma prioridade minha. É uma obra importante para a região do Novo Horizonte e não podemos medir esforços para oferecermos um ótimo serviço àquela comunidade”, destacou o prefeito Eugênio Vilela.