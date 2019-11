Para celebrar o período festivo que se aproxima, a administração municipal divulgou uma programação com muitas atividades e atrações.

Esta sexta-feira (29) será marcada pela chegada do Papai Noel e pela inauguração da decoração natalina que já está sendo montada nas ruas centrais de Formiga.

As inaugurações do Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário (Cedesc), o Centro Municipal de Atenção à Saúde (Cemas) e a Quadra Esportiva do bairro Santa Tereza também constam na programação local.

Para celebrar o encerramento de 2019, os moradores e visitantes poderão conferir três shows que serão realizados no Terminal Rodoviário. As atrações musicais ficarão por conta do Grupo Molejo, da dupla Henrique e Manoel e da Banda Phásis.