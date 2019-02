A Administração Municipal de Formiga está tomando uma série de medidas para reduzir as despesas da Prefeitura. Diante da dificuldade financeira que o município passa em virtude do confisco do Estado em relação aos recursos de impostos que são de direito da cidade, o prefeito Eugênio Vilela esteve nesta segunda-feira (4), na Câmara Municipal para protocolar um projeto de lei que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura e que vai gerar uma economia de R$320.980,97.

Para efeito da lei, as secretarias municipais de Administração e Desenvolvimento Econômico se fundirão em uma só e passará a ser denominada de Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, reduzindo assim cargos.

Atualmente, o valor da estrutura administrativa é de R$777.451,31. Já o valor da estrutura constante no projeto de lei é de R$456.470,34, o que irá gerar uma economia de mais de R$320 mil neste ano de vencimentos de cargos de confiança.