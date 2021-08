Um adolescente de 17 anos presenciou a morte do pai, de 40, após uma carreta com carga de cimento na qual eles estavam tombar no km 250 da BR-265, entre os municípios de São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes. O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (20).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início por volta das 6h40, quando os militares foram acionados. Com o impacto da batida após o veículo virar na pista, o condutor morreu. Já o filho teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

No entanto, ambas as vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário o uso de equipamento hidráulico desencarcerador para removê-las da carreta.