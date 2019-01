A adolescente Bárbara Siqueira Alves, de 17 anos, que estava internada no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, teve alta nesta quarta-feira (23).

Ela foi alvejada por dois tiros disparados pelo ex-namorado da mãe dela, Milena Siqueira, no dia 10 deste mês, no bairro Recanto da Praia.

De acordo com informações de amigos, Milena irá para a casa da avó, em Iguatama, para passar um período até que tudo se normalize.

Na próxima terça-feira (29), Bárbara será submetida a uma cirurgia na mão esquerda, em Divinópolis.

Segundo postagens dos amigos da adolescente nas redes sociais, na sexta-feira (18) ela apresentou melhora e agradeceu a todos quando ficou sabendo das correntes de orações para a recuperação dela.

O crime

Milena Siqueira trafegava pela rua Célio de Oliveira Guimarães, na companhia de Bárbara, quando um homem, que seria ex-namorado dela, desceu de um veículo e efetuou dois disparos contra a mulher, que foi atingida no tórax.

A filha da vítima começou a gritar após ver a mãe ferida, momento em que Emerson Modesto de Faria, de 45 anos, também disparou contra ela e se matou em seguida com um tiro na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher e a filha. O autor dos disparos já havia falecido quando o resgate chegou ao local.

A esteticista Milena Siqueira, de 37 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O revólver usado no crime, um Rossi 357 Magnum, foi encontrado ao lado do corpo do autor. Durante buscas no veículo, foram encontrados doze estojos, um facão e medicamentos.

De acordo com informações de vizinhos, Milena era constantemente ameaçada de morte pelo ex-namorado e autor dos disparos.