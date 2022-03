Um adolescente de 12 anos sofreu uma queda de uma laje no fim da tarde dessa terça-feira (15), em Formiga.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada e compareceu na rua Francisco Maria de Jesus, bairro Industrial.

Uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento da vítima, que estava consciente, queixando dor no pé direito.

O menino recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

A mãe do adolescente contou que ele caiu cerca de duas horas antes do acionamento do serviço. A altura não informada.

Fonte: Samu