Uma adolescente de 17 anos deu a luz dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Itaúna, no Centro-Oeste do estado. A equipe que seguia com ela de Iguatama para Belo Horizonte parou o veículo no trevo da cidade ao notar que a bolsa tinha estourado.

De acordo com o Samu, a adolescente era transferida do Hospital São Francisco para o Hospital Sofia Feldman, na capital, onde havia disponibilidade de leito em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

No caminho, a equipe de socorristas percebeu o aumento das contrações e estacionou a ambulância em um local seguro, no trevo de Itaúna. O condutor sinalizou a área com cones para a segurança da viatura e então um médico e um enfermeiro iniciaram o parto dentro da unidade.

“A paciente já saiu de Iguatama com dor abdominal. Tinham três centímetros de dilatação e, no caminho, as contrações foram aumentando e o espaço foi diminuindo até ela fazer uma dilatação completa e romper a bolsa”, explicou o médico que estava na unidade, Luiz Nazareno.

“A paciente sentia dores havia três horas e estava bem esgotada. Fizemos uma episiotomia (corte para auxiliar na abertura vaginal), o enfermeiro José Orlando fez ainda uma pressão e, com isso, a criança nasceu. Por um milagre divino, ela respirou no primeiro minuto”, afirmou.

Depois que o bebê nasceu, a Central de Regulação das Urgências orientou a equipe que levasse mãe e filha para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna, unidade mais próxima do local. O parto foi considerando de alto risco, já que a jovem estava grávida de 34 semanas.