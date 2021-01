Um adolescente de 13 anos morreu após ser arrastado pela enxurrada enquanto andava de bicicleta no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desse sábado (2). A força da água carregou o menino e o veículo para debaixo de um carro estacionado na rua Líbero Badaró.

Os bombeiros foram acionados por volta das 20h50 e conseguiram resgatar a vítima, que estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória, provavelmente asfixiada pela água.

Os militares iniciaram o protocolo de reanimação e fizeram massagens cardiopulmonares e oxigenação no adolescente até a chegada do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para o Hospital Risoleta Neves.

A vítima não resistiu e morreu na unidade.