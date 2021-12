Um adolescente de 14 anos incendiou a própria casa após briga de família na noite de sexta-feira (17) em Carvalhos (MG). A ocorrência aconteceu por volta de 22h no bairro Prodecon.

Segundo a Polícia Militar, o menino teria se desentendido com a mãe e após ela sair de casa, ele cortou o cano do botijão de gás e acendeu o fogo.

O botijão explodiu e as chamas afetaram a cozinha e a sala. De acordo com a polícia, o imóvel ficou parcialmente destruído e ficou com a estrutura abalada.

A PM foi acionada pela equipe da UBS do bairro quando o menino procurou a unidade de saúde para receber atendimento. Ele sofreu ferimentos leves espalhados pelo corpo, além de queimaduras no rosto, nas mãos e nos pés.