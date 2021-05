Uma adolescente de 15 anos morreu após se envolver em um acidente na MG-230, em Serra do Salitre, no sábado (22).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a vítima estava no carro com outras duas pessoas que ficaram feridas.

O motorista de 57 anos disse que perdeu o controle da direção do veículo em uma curva, quando um dos pneus traseiro estourou. O carro capotou e saiu da pista; a adolescente não resistiu e morreu no local.

O condutor e outra passageira, também de 57 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); o estado de saúde deles não foi informado.