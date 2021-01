Um adolescente de 16 anos morreu afogado neste sábado (16), em Furnastur. A vítima residia Nova Serrana, mas era natural de Capelinha-BA.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para realizar buscas do adolescente que teria se afogado, após o caiaque que ele estava virar.

De imediato, militares compareceram ao local para iniciar as buscas por meio de mergulho livre (apneia), uma vez que o solicitante havia informado que a profundidade no local não era grande.

Enquanto isso, outra equipe permaneceu no quartel organizando embarcações e demais materiais e equipamentos para realização de mergulho autônomo.

Durante as buscas realizando mergulho livre, a vítima não foi localizada, contudo, após a chegada do material, utilizando de equipamentos para busca e resgate submerso, os bombeiros encontraram a vítima a uma profundidade de cinco metros, distante aproximadamente de 15 metros da margem.

A perícia foi acionada e compareceu no local. As demais diligências com o corpo ficaram sob encargo de familiares.

Fonte: Corpo de Bombeiros