Uma pessoa morreu e mais quatro passageiros ficaram feridos em acidente com um ônibus, ocorrido na manhã deste sábado (5), na BR 251, KM 265, no município de Curral de Dentro, no Norte de Minas. O ônibus saiu de Arapiraca (AL) com destino a Maringá (PR), com 50 pessoas.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), ao tentar desviar de uma carreta – que viajava em direção contrária e tentou fazer uma ultrapassagem, o motorista do ônibus perdeu o controle direção do ônibus, que saiu da pista e bateu em uma árvore.

Conforme testemunhas, uma adolescente morreu na batida. Ela foi identificada apenas como Camile, de 16 anos. Com ela, viajava um menino, com idade de presumível de dois ou três anos.

O garoto foi encaminhado para o Conselho Tutelar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Salinas, distante 90 quilômetros do local do acidente. A entidade aguarda o comparecimento de um familiar responsável para a liberação da criança.