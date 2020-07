Um adolescente de 17 anos foi detido por promover uma festa, no sábado (4), em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar, ele tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e agressão.

De acordo com a PM, a festa teria começado na sexta-feira (3), às 22h, e terminado no sábado pela manhã. Após denúncia, policiais e a Promotoria de Justiça estiveram no local da festa.

Foram flagrados outros adolescentes no local e apreendidas bebidas e drogas. O decreto vigente na cidade, com medidas de combate e prevenção ao coronavírus, proíbe a realização de festas.

Fonte: G1