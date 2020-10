Um adolescente, de 17 anos, faleceu vítima de um acidente na manhã deste domingo (25), no cruzamento das Ruas Jorge Saad e José Bahia de Carvalho, próximo ao Parque de Exposições, no bairro Rola Moça, em Bambuí.

Segundo informações do portal TV Bambuí, o condutor do veículo Fiat Uno, de 30 anos, seguia pela Rua José Bahia de Carvalho quando ao efetuar manobra para a Rua Jorge Saad colidiu contra a motocicleta, conduzida pelo adolescente. Com o impacto, o capacete do adolescente acabou saindo e ele bateu com a cabeça em uma mureta de concreto.

O adolescente chegou a ser socorrido pela equipe do Samu de Bambuí, no local a equipe relatou ter encontrado a vítima inconsciente, com traumatismo cranioencefálico grave, sendo encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Brasil. Mais tarde, o hospital confirmou o óbito do adolescente, que é natural de Medeiros.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. A motocicleta foi apreendida.