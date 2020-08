Desde a tarde de terça-feira (11), a adolescente, de 17 anos, Paula Cristina da Silva está desaparecida.

Moradora do bairro Geraldo Veloso, ela saiu durante a tarde acompanhada de um irmão de 13 anos, para buscar pão na capela do bairro Novo Santo Antônio, o que fazia semanalmente. Porém, nas proximidades da lagoa, ficou para trás após irmão pegar carona com um amigo e retornar para casa, não sendo mais vista.

O pai da menor, Welington Mário da Silva, que é servidor da Secretaria de Gestão Ambiental de Formiga, conversou com o Portal e informou que a filha foi vista pela última vez, por volta das 17h de terça-feira, porém, desde o anúncio do desaparecimento, recebeu ligações indicando que Paula foi vista nos bairros Alvorada e Sagrado Coração de Jesus, mas que nos locais indicados não a encontraram. “A informação que se repete, independente do local que falam que a Paula está, é de que ela foi vista com um rapaz alto, moreno que possui uma tatuagem no braço, informação que já foi repassada para a Polícia Civil”, disse Wellington.

“Ela é uma menina, que quem conhece, vê que não tem maturidade para a idade dela então estamos muito preocupados. Fizemos um boletim de ocorrências e agora estamos esperando que encontrem ela logo!”, comentou o pai que na tarde desta sexta está na sede da Delegacia juntamente com o irmão que acompanhava a menor pouco antes do desaparecimento para repassar o máximo de informações possíveis para os investigadores que ajudem a encontrar a adolescente.