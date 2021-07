Nessa segunda-feira (5) a Polícia Civil apreendeu em Formiga, 151 comprimidos de ecstasy. Um adolescente foi apreendido quando a mercadoria, enviada pelos Correios, foi entregue no endereço em que ele se encontrava.

As investigações, coordenadas pela Agência de Inteligência da PCMG de Formiga, tiveram início após informação repassada pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), sediado em Belo Horizonte, com apoio da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, sobre uma possível entrega de drogas ao suspeito.

Os policiais, então, aguardaram próximo à casa do adolescente e avistaram quando ele recebeu a mercadoria. Em seguida, o menor foi abordado pela equipe, que constatou no interior do pacote os comprimidos de ecstasy.

De acordo com o delegado regional em Formiga, Tiago Veiga Ludwig, “as investigações apontaram que o adolescente era responsável por receber o entorpecente e que a encomenda teria como real proprietário outro investigado, que já foi alvo de ação anterior da Polícia Civil, justamente por encomendar drogas pelos Correios, e aguarda o julgamento em liberdade”.

O trabalho investigativo prossegue para a identificação de outros envolvidos.

O delegado regional em Formiga, Tiago Veiga Ludwig, comenta sobre o caso no vídeo abaixo.

Fonte: Polícia Civil