Militares de Itapecerica receberam solicitação de uma vítima, de 38 anos, na tarde desta terça-feira (27).

O filho dela, de 17 anos, havia lhe expulsado de casa e a ameaçava constantemente de morte. Sendo que, minutos antes da solicitação, o adolescente usou uma faca para ameaçá-la novamente.

Diante das informações, durante rastreamento os policiais efetuaram a apreensão do menor, localizando com ele uma faca na cintura e um celular no bolso.

Ainda durante diligências, foi realizada busca na residência dele, sendo localizados: 205 pedras de crack, prontas para comércio, um papelote de cocaína, um tablete de maconha e dois dichavadores.