A Polícia Militar de Bambuí divulgou na noite de sexta-feira (27), que no dia anterior (26) apreendeu um adolescente de 15 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo informações, os militares receberam uma denúncia via 190, dando conta que um menor infrator, já conhecido no meio policial, estava com uma grande quantidade de drogas em sua residência localizada na rua Francisco Santos, Bairro Rola- Moça.

De imediato, os militares se dirigiram até o local e após conversa com a mãe do adolescente ela permitiu a entrada dos militares na residência.