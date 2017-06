Após denúncias de tráfico de drogas nos bairros Jardim Montanhês e Rosa Mística, militares abordaram um adolescente, de 14 anos, durante patrulhamento no sábado (3) e encontraram com ele um revólver calibre 22, com 7 munições intactas, 21 pedras de crack e dinheiro.

Antes da abordagem, o menor tentou fugir, mas foi alcançado e contido. No local, em meio a um matagal,os policiais encontraram 15 buchas de maconha, uma balança de precisão e um canivete com resquícios de droga.

O adolescente foi conduzido para a delegacia. A mãe do menor acompanhou a ocorrência. A arma, munições, drogas e demais objetos também foram encaminhados para a delegacia.