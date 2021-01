Um adolescente de 16 anos, conhecido no meio policial pela recorrente participação no mundo do crime, foi apreendido mais uma vez na tarde ontem (21) por tráfico de drogas. Ele havia fugido de uma abordagem policial pela manhã, seguindo pela linha férrea na altura do bairro Brasília, mas foi encontrado e capturado algum tempo depois, debaixo de uma cama, em uma casa do bairro.

Com o flagrante, o menor infrator indicou o local onde havia escondido drogas, próximo de alguns entulhos. Foram apreendidos: 01 tablete grande de maconha, 01 bucha da mesma substância e materiais usados para embalar drogas.

O envolvido seguiu para a delegacia de Polícia Civil, para as demais providências a serem tomadas.